Фастовский о Никитине в ЦСКА: «Будет долгая притирка, невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Еще летом было понятно, что это будет не один сезон»

Кирилл Фастовский высказался об адаптации игроков ЦСКА к методам Никитина.

На данный момент ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.

– Как долго ЦСКА при Никитине будет обретать те формы, которые мы привыкли видеть в командах тренера-чемпиона?

– Этот процесс очень сложный и долгий. Я не знаю, сколько понадобится времени Никитину именно в ЦСКА. Но то, что это будет не один сезон, было понятно еще летом.

Невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Будет долгая притирка. Важно чтобы она шла поменьше времени, чем три сезона, – сказал Фастовский.