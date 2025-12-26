Фастовский о Никитине в ЦСКА: «Будет долгая притирка, невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Еще летом было понятно, что это будет не один сезон»
Кирилл Фастовский высказался об адаптации игроков ЦСКА к методам Никитина.
Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об адаптации игроков ЦСКА к тренерским методам Игоря Никитина.
На данный момент ЦСКА идет на 7-м месте в таблице Запада с 43 очками в 40 матчах.
– Как долго ЦСКА при Никитине будет обретать те формы, которые мы привыкли видеть в командах тренера-чемпиона?
– Этот процесс очень сложный и долгий. Я не знаю, сколько понадобится времени Никитину именно в ЦСКА. Но то, что это будет не один сезон, было понятно еще летом.
Невозможно, чтобы по щелчку пальцев все поменялось. Будет долгая притирка. Важно чтобы она шла поменьше времени, чем три сезона, – сказал Фастовский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
