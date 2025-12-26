Батрак о «Шанхае»: «Они сейчас там же, где и «Куньлунь», к большому сожалению. Был слишком большой поток игроков, это могло пустить пыль в глаза»

Артем Батрак: к сожалению, «Шанхай» там же, где и «Куньлунь».

Комментатор Артем Батрак высказался об игре «Шанхая » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

С 38 очками в 37 матчах «Дрэгонс» занимают 9-е место в Западной конференции.

«На самом деле проблема не такая очевидная. И я допускаю, что у «Шанхая» много маленьких проблем. Первая – «Дрэгонс» очень сильно изменились со старта сезона. Они делали ставку на некоторых хоккеистов, которая в итоге не сыграла. Условно говоря, Чехович .

Был слишком большой поток игроков. И это могло пустить пыль в глаза. То есть, человек приезжает, играет хорошо два матча, и все думают, что будет так же действовать. Но не получается по причине того, что он не успел подстроиться под тактику, не проходил предсезонку, не понял требования. А потом мы понимаем, что предсезонки у команды не было.

Третий момент, который на них сказывается, – «Дрэгонс» очень хорошо начали. Если бы у них начались проблемы с набором очков в сентябре, то, может быть, они чуть раньше задумались о том, что идут не по той дороге. А у них все нормально было.

Четвертый момент – травмы. И вот это все к ноябрю начало сказываться на игре команды. Вот поэтому «Шанхай» сейчас там же, где и «Куньлунь». К большому сожалению. Выглядит это все именно так же, как было у «Куньлуня». Что, естественно, не радует», – сказал Батрак.