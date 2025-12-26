  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Батрак о «Шанхае»: «Они сейчас там же, где и «Куньлунь», к большому сожалению. Был слишком большой поток игроков, это могло пустить пыль в глаза»
2

Батрак о «Шанхае»: «Они сейчас там же, где и «Куньлунь», к большому сожалению. Был слишком большой поток игроков, это могло пустить пыль в глаза»

Артем Батрак: к сожалению, «Шанхай» там же, где и «Куньлунь».

Комментатор Артем Батрак высказался об игре «Шанхая» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

С 38 очками в 37 матчах «Дрэгонс» занимают 9-е место в Западной конференции.

«На самом деле проблема не такая очевидная. И я допускаю, что у «Шанхая» много маленьких проблем. Первая – «Дрэгонс» очень сильно изменились со старта сезона. Они делали ставку на некоторых хоккеистов, которая в итоге не сыграла. Условно говоря, Чехович.

Был слишком большой поток игроков. И это могло пустить пыль в глаза. То есть, человек приезжает, играет хорошо два матча, и все думают, что будет так же действовать. Но не получается по причине того, что он не успел подстроиться под тактику, не проходил предсезонку, не понял требования. А потом мы понимаем, что предсезонки у команды не было.

Третий момент, который на них сказывается, – «Дрэгонс» очень хорошо начали. Если бы у них начались проблемы с набором очков в сентябре, то, может быть, они чуть раньше задумались о том, что идут не по той дороге. А у них все нормально было.

Четвертый момент – травмы. И вот это все к ноябрю начало сказываться на игре команды. Вот поэтому «Шанхай» сейчас там же, где и «Куньлунь». К большому сожалению. Выглядит это все именно так же, как было у «Куньлуня». Что, естественно, не радует», – сказал Батрак.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoАртем Батрак
logoИван Чехович
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о расторжении Маккегга: «Он не на 100% уверенно себя чувствует, решил вернуться в Канаду, подлечиться. Может, позже где-то сыграет в этом сезоне»
24 ноября, 12:39
Галлан о результатах «Шанхая»: «Сейчас у нас небольшая просадка, есть поражения. Нужно научиться выходить из этой ситуации и выигрывать матчи»
8 ноября, 19:17
Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»
14 октября, 09:01
«Шанхай» обменял Чеховича в «Сибирь» на денежную компенсацию
13 октября, 09:48
Главные новости
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
4 минуты назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
19 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
31 минуту назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
49 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Металлургом», СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Адмирал» уступил «Сибири»
сегодня, 15:01Live
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
9 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
22 минуты назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55