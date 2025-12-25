  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «Нужно уметь выигрывать такие матчи. Для многих ребят это полезный опыт. Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям»
1

Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «Нужно уметь выигрывать такие матчи. Для многих ребят это полезный опыт. Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям»

Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА над «Торпедо».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).

– Для нас тяжелый матч, «Торпедо» хорошо каталось сегодня. Мы много оборонялись. Нужно уметь выигрывать такие матчи. Думаю, для многих ребят это полезный опыт.

У нас третья игра через день, предыдущие две тоже были тяжелые в плане катания, поэтому чисто физически не хватило свежести. «Торпедо» заслужило сравнять счет, мы отдаем должное сопернику. Но нужно такие матчи выигрывать.

Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям.

– Три броска во втором периоде, четыре – в первом… Не стоит волноваться?

– Предыдущие две игры если посмотрите, проигранные. 8 бросков против нас, 17 бросков. Если бы за броски давали очки, все по-другому бы считалось. Еще раз повторюсь: нужно уметь выигрывать такие игры.

– Но ведь ваш «Локомотив» всегда показывал агрессивный хоккей, разве нет?

– «Локомотив» вы, наверное, имеете в виду четвертый год? В первые сезоны там была такая же история. Становление команды через такие игры тоже проходит. И через разочарование, как в предыдущих матчах, когда играли лучше, чем сегодня.

Становление команды – процесс и негативного, и позитивного опыта. Я от этого и получаю удовольствие: в хоккее же никакого графика нет, здесь все как в первый раз, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА выиграл у «Торпедо» вопреки всему! Зато Никитин наконец-то улыбнулся
сегодня, 04:45Видео
Исаков о 2:3 от ЦСКА: «Одновременно с яркими эмоциями испытали еще и разочарование. Хочется вынести больше позитива, несмотря на поражение»
вчера, 20:28
Никитин о Спронге: «А что с ним? Я просто новостей не знаю, если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать не собираюсь»
вчера, 20:10
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
3 минуты назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
8 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
23 минуты назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
35 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
53 минуты назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
13 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
26 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55