Никитин о 3:2 с «Торпедо»: «Нужно уметь выигрывать такие матчи. Для многих ребят это полезный опыт. Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям»

Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА над «Торпедо».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Торпедо » (3:2 ОТ).

– Для нас тяжелый матч, «Торпедо» хорошо каталось сегодня. Мы много оборонялись. Нужно уметь выигрывать такие матчи. Думаю, для многих ребят это полезный опыт.

У нас третья игра через день, предыдущие две тоже были тяжелые в плане катания, поэтому чисто физически не хватило свежести. «Торпедо» заслужило сравнять счет, мы отдаем должное сопернику. Но нужно такие матчи выигрывать.

Команда все еще в стадии адаптации к новым требованиям.

– Три броска во втором периоде, четыре – в первом… Не стоит волноваться?

– Предыдущие две игры если посмотрите, проигранные. 8 бросков против нас, 17 бросков. Если бы за броски давали очки, все по-другому бы считалось. Еще раз повторюсь: нужно уметь выигрывать такие игры.

– Но ведь ваш «Локомотив» всегда показывал агрессивный хоккей, разве нет?

– «Локомотив » вы, наверное, имеете в виду четвертый год? В первые сезоны там была такая же история. Становление команды через такие игры тоже проходит. И через разочарование, как в предыдущих матчах, когда играли лучше, чем сегодня.

Становление команды – процесс и негативного, и позитивного опыта. Я от этого и получаю удовольствие: в хоккее же никакого графика нет, здесь все как в первый раз, – сказал Никитин.