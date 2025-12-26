Дер-Аргучинцев о «Динамо»: «Было бы круто оказаться в одной команде с Овечкиным. Сбудется детская мечта»
Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев был бы рад возвращению капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в московский клуб.
— Если Овечкин в 2026 году примет решение завершить карьеру в НХЛ, то следующий сезон проведет в «Динамо» — это входило в его планы.
— Я не могу говорить за Александра, что он выберет. Но это сильная мотивация — хорошо играть за «Динамо», долго выступать в этом отличном клубе.
И если так сложится, оказаться в одной команде с самим Овечкиным. Это было бы очень круто! Можно сказать, что сбудется моя детская мечта, – сказал Дер-Аргучинцев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
