Мартон (капитан), Маккенна, Миса, Парех, Брунике, Верхофф и Тидж Игинла вошли в итоговый состав сборной Канады на МЧМ-2026

Молодежная сборная Канады объявила итоговый состав на МЧМ-2026.

Молодежная сборная Канады объявила итоговый состав на МЧМ-2026. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Миннеаполисе и Сент-Поле.

В состав вошли 25 игроков: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL; права в НХЛ – «Лос-Анджелес»), Джек Иванкович (Мичиган, NCAA, «Нэшвилл»), Джошуа Равенсберген («Принс Джордж», WHL; «Сан-Хосе»).



Защитники: Зэйн Парех («Калгари»), Харрисон Брунике («Питтсбург »), Кэшон Эйтчесон («Бэрри Колтс», OHL; «Айлендерс»), Китон Верхофф (Северная Дакота, NCAA), Карсон Карелс («Принс Джордж», WHL), Бен Дэнфорд («Брентфорд», OHL; «Торонто»), Кэмерон Рид («Китченер», OHL; «Нэшвилл»), Итан Маккензи («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL).

Нападающие: Гэвин Маккенна (Пенсильвания, NCAA), Майкл Миса («Сан-Хосе »), Портер Мартон (Мичиган, NCAA; «Филадельфия»), Тидж Игинла («Келоуна», WHL; «Юта»), Джетт Лучанко («Брентфорд», OHL; «Филадельфия »), Картер Бир («Эверетт», WHL; «Детройт»), Коул Бодуан («Бэрри Колтс», OHL; «Юта»), Брэйден Кутс («Сиэтл Тандербердс», WHL; «Ванкувер»), Калеб Денуайе («Монктон», QMJHL; «Юта»), Лиам Гринтри («Виндзор», OHL; «Лос-Анджелес »), Майкл Хейг (Мичиган, NCAA; «Монреаль»), Брэди Мартин («Су Грейхаундс», OHL; «Нэшвилл»), Сэм О’Райлли («Лондон», OHL; «Тампа»), Коул Решни (Северная Дакота, NCAA; «Калгари»).

Капитаном команды назван Мартон, альтернативными капитанами Брунике и Бодуан.