Шипачев о том, что не получалось в хоккейной жизни: «Тренировки. Они мне всегда давались тяжело, особой любви к ним нет. Я люблю именно играть»

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев сказал, что тренировки ему никогда не нравились.
– Было ли что-то, что не получалось в хоккейной жизни?
– Тренировки (смеется). Они мне всегда давались тяжело, и особой любви к ним у меня нет. Я люблю именно играть в хоккей – выходить на лед, чувствовать атмосферу, драйв от болельщиков и саму игру.
– Какой процент удачи в ваших достижениях?
– Думаю, большой – процентов 50. Удача очень важна, но сначала ее нужно заработать трудом, а потом постараться удержать как можно дольше.
Плюс огромную роль играет поддержка семьи – без нее было бы гораздо сложнее, – сказал лучший бомбардир в истории КХЛ в шоу «Хоккейный борт».
