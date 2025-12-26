Экс-жена Вовченко: «Виню себя, а не его. Странно 4 года ждать, что человек бросит пить. У меня глаза и мозг не работали, видимо»

Экс-жена Вовченко: странно четыре года ждать, что человек бросит пить.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга » Даниила Вовченко , отметила, что винит себя, а не хоккеиста.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах.

Ранее она рассказала об употреблении хоккеистом алкоголя: «Межсезонье длится четыре месяца – он либо пьяный, либо еще какой-то, либо неизвестно где».

– Насколько вы эту ситуацию проработали и отпустили?

– Наверное, я никогда эту ситуацию до конца не проработаю. Честно, в этой ситуации я виню себя, а не его. Я не видела в нем ничего плохого, потому что в этот момент у меня глаза и мозг не работали, видимо. Странно четыре года ждать, что человек бросит пить. Считаю, что виновата я, потому что сама пошла на это все, влезла в эту заварушку.

Последствия этих отношений не самые веселые. Сейчас я это прорабатываю, не знаю, получится у меня или нет. С уверенностью скажу, что больше не буду вместе с мужчиной с зависимостями. Меня никто не заставлял выбирать этого мужчину, поэтому виновата сама.

Я же могла быть рядом с мужчиной без зависимостей, который готов создать семью и вкладывать в нее деньги. Я же выбрала не такого мужчину, в чем себя и виню, – сказала Яна.