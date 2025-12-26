  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трочек о «Флориде»: «Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно»
0

Трочек о «Флориде»: «Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно»

Винсент Трочек доволен прогрессу «Флориды», где начинал карьеру в НХЛ.

Винсент Трочек сказал, что рад прогрессу, которому достигла «Флорида», 

32-летний нападающий «Рейнджерс» выступал за «Пантерс» с 2013 по 2020 год. За это время команда только один раз вышла в плей-офф. 

В 2024 и 2025 году южане выиграли Кубок Стэнли. 

2 января «Рейнджерс» и «Пантерс» сыграют в матче «Зимней классики» в Майами.

«Когда я играл во «Флориде», мы думали, что здесь этого никогда не будет. Это было сложно с точки зрения организации и прочего. О возможности провести матч на открытом воздухе говорили время от времени, но на этом все. 

Сейчас все изменилось. Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Мне кажется, это добавило хоккейной жизни азарта. Я знаю, что и молодежные программы там стали намного лучше. Владелец клуба Винни Виола проделал отличную работу, превратив клуб в то, чем он стал сегодня. 

Я очень рад за них, за тех ребят, с которыми вместе играл, за персонал. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно», – сказал Трочек. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoВинсент Трочек
Зимняя классика НХЛ
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoФлорида
logoВинсент Виола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Авангард» обыграл «Металлург», «Адмирал» уступил «Сибири»
5 минут назадLive
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
10 минут назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
25 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
37 минут назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
55 минут назад
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
15 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
28 минут назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55