Трочек о «Флориде»: «Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно»

Винсент Трочек доволен прогрессу «Флориды», где начинал карьеру в НХЛ.

Винсент Трочек сказал, что рад прогрессу, которому достигла «Флорида»,

32-летний нападающий «Рейнджерс» выступал за «Пантерс» с 2013 по 2020 год. За это время команда только один раз вышла в плей-офф.

В 2024 и 2025 году южане выиграли Кубок Стэнли.

2 января «Рейнджерс» и «Пантерс» сыграют в матче «Зимней классики» в Майами.

«Когда я играл во «Флориде», мы думали, что здесь этого никогда не будет. Это было сложно с точки зрения организации и прочего. О возможности провести матч на открытом воздухе говорили время от времени, но на этом все.

Сейчас все изменилось. Здорово, что появился еще один хоккейный рынок. Мне кажется, это добавило хоккейной жизни азарта. Я знаю, что и молодежные программы там стали намного лучше. Владелец клуба Винни Виола проделал отличную работу, превратив клуб в то, чем он стал сегодня.

Я очень рад за них, за тех ребят, с которыми вместе играл, за персонал. Но когда ты уходишь из команды, и она выигрывает пару Кубков Стэнли, это не очень приятно», – сказал Трочек.