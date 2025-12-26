  • Спортс
  Владислав Третьяк: «Наши вратари – лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится «Школа Третьяка»
Владислав Третьяк: «Наши вратари – лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится «Школа Третьяка»

– Согласны, что российская вратарская школа продолжает оставаться сильнейшей в мире? Это видно и на примере наших голкиперов в НХЛ, и на примере ребят из КХЛ, которые прибавляют с каждым годом.

– Да, наши вратари – лучшие в мире, и мы вправе этим гордиться. В НХЛ они на первых ролях, а в КХЛ постоянно появляются новые имена, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных клубов. Самый свежий пример – Моторыгин. В ноябре-декабре стал одним из главных героев что в клубе, что в сборной. Длинная «сухая» серия в воротах «Динамо», отличный дебют за сборную на Кубке Первого канала. Выручал команду во всех матчах, сыграл «на ноль» в последней встрече турнира, по праву вошёл в число лучших игроков.

Ещё в 2006-м мы взяли курс на усиление подготовки вратарей. Радует, что эта работа дает свои плоды, а успехи очевидны. Нам удалось создать благоприятную среду для развития спортсменов. Намного больше сил и средств вкладывается в персональную работу с голкиперами.

Если раньше даже в топ-командах не было отдельного тренера вратарей, то сейчас почти у всех клубов по два-три таких специалиста, профильные наставники появились даже в детских школах. Федерация выпускает специальные пособия, посвященные обучению детей и подростков вратарскому мастерству.

Подготовка многосторонняя, и она важна во всех аспектах. Ведь в современном хоккее позиция вратаря – ключ к командной победе. Во всех сильных лигах, на всех турнирах сборных команд успех приходит именно к тем, чьи голкиперы сильнее. А чтобы стать сильными, надо учиться.

Каждый год проводится «Школа Владислава Третьяка» – учебно-тренировочный сбор для самых одаренных юниоров России. Ее в свое время прошли те же Василевский, Сорокин, Шестеркин и другие именитые ныне голкиперы. Теперь шанс развиваться, прибавлять в мастерстве получают таланты нового поколения. Очень важно прививать молодежи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой.

В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд – в том числе и сборных. В этом году в Дмитрове прошел юбилейный 20-й сбор. На нем юниоры со всей страны могут приобщиться к лучшим наработкам всех эпох, узнать те секреты, которые помогут им пробиться на самый верх. Каскад упражнений, нацеленность на борьбу, новые знания. Учим парней и девчонок правильно тренироваться, работать над собой, совершенствоваться. А еще в рамках работы «Школы» проводим семинары для региональных тренеров, обучаем их разным аспектам подготовки кадров.

И, конечно, стараемся создать как можно больше возможностей для того, чтобы наши ребята участвовали в самых разных соревнованиях, совершенствовали мастерство и на тренировках, и в играх, – сказал президент ФХР и бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
