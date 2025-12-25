Никитин о Спронге: «А что с ним? Я просто новостей не знаю, если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать не собираюсь»

Никитин о Спронге: сплетни комментировать не собираюсь.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не стал комментировать ситуацию с нападающим Дэниэлем Спронгом .

Сегодня ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.

Спронг является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, он набрал 31 (12+19) очко в 29 играх. Форвард не играет с 27 ноября.

– Что со Спронгом? Рассматривается ли он еще в качестве усиления? Или вопрос по нему решен?

– А что со Спронгом? Я просто новостей не знаю. Если бы они были, я бы знал. А сплетни комментировать я точно не собираюсь.

Не вижу, что здесь комментировать. Рассматривается ли он? Не знаю, – сказал Никитин.