Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA

В швейцарском Давосе стартовал 97-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

В этом году в турнире впервые принимает участие сборная NCAA – главной студенческой лиги США. Состав команды получился интернациональным, в него вошли 17 представителей США, 6 – Канады, по 1 – Словакии (вратарь Адам Гаян) и Латвии (форвард Мартинс Лавиньш).

Сборную Канады в этом году возглавил экс-тренер «Монреаля» и «Питтсбурга» Мишель Террьен.

В состав вошли игроки, выступающие в европейских лигах (в том числе экс-форвард «Сибири» Энди Андреофф из «Цюриха») и АХЛ. Также к команде присоединился 37-летний экс-вратарь клубов НХЛ Джеймс Раймер, находящийся без клуба.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

«Фрибур» Швейцария – «Спарта» Чехия – 2:0 (1:0, 1:0, второй период)

1:0 – 2 Биаска (Берчи, Боргстрем)

2:0 – 39 Биаска (Серенсен, Капла)

Положение команд: «Фрибур » – 0 (0), «Спарта» – 0 (0), ХИФК – 0 (0).

Группа Каттини

Сборная Канады – сборная NCAA – 22:15

Положение команд: «Давос» – 0 (0), Канада – 0 (0), NCAA – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.