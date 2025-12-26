Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
В швейцарском Давосе стартовал 97-й розыгрыш Кубка Шпенглера.
В этом году в турнире впервые принимает участие сборная NCAA – главной студенческой лиги США. Состав команды получился интернациональным, в него вошли 17 представителей США, 6 – Канады, по 1 – Словакии (вратарь Адам Гаян) и Латвии (форвард Мартинс Лавиньш).
Сборную Канады в этом году возглавил экс-тренер «Монреаля» и «Питтсбурга» Мишель Террьен.
В состав вошли игроки, выступающие в европейских лигах (в том числе экс-форвард «Сибири» Энди Андреофф из «Цюриха») и АХЛ. Также к команде присоединился 37-летний экс-вратарь клубов НХЛ Джеймс Раймер, находящийся без клуба.
Группа Торриани
«Фрибур» Швейцария – «Спарта» Чехия – 2:0 (1:0, 1:0, второй период)
1:0 – 2 Биаска (Берчи, Боргстрем)
2:0 – 39 Биаска (Серенсен, Капла)
Положение команд: «Фрибур» – 0 (0), «Спарта» – 0 (0), ХИФК – 0 (0).
Группа Каттини
Сборная Канады – сборная NCAA – 22:15
Положение команд: «Давос» – 0 (0), Канада – 0 (0), NCAA – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.