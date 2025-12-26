Форвард «Локомотива» Сурин сломал руку и выбыл на 6 недель («Матч ТВ»)

Форвард «Локомотива» Сурин выбыл на полтора месяца из-за травмы руки.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин выбыл на полтора месяца из-за травмы руки.

По информации «Матч ТВ», Сурин сломал руку 20 декабря в домашней игре против «Авангарда» (0:3).

Срок восстановления форварда ориентировочно составит шесть недель.

19‑летний Сурин набрал 27 (13+14) баллов в 39 матчах сезона-2025/26. Ранее он был выбран для участия в Матче звезд КХЛ , который пройдет в феврале в Екатеринбурге.