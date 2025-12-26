Форвард «Локомотива» Сурин сломал руку и выбыл на 6 недель («Матч ТВ»)
Форвард «Локомотива» Сурин выбыл на полтора месяца из-за травмы руки.
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин выбыл на полтора месяца из-за травмы руки.
По информации «Матч ТВ», Сурин сломал руку 20 декабря в домашней игре против «Авангарда» (0:3).
Срок восстановления форварда ориентировочно составит шесть недель.
19‑летний Сурин набрал 27 (13+14) баллов в 39 матчах сезона-2025/26. Ранее он был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет в феврале в Екатеринбурге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
