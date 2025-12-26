Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Он говорил, что девушки сами приезжают в гараж и на него залезают. Я знаю банковские переводы всем женщинам за 2 года – их сотни»

Экс-жена Вовченко: Даниил говорил, что девушки сами на него залезают.

Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга » Даниила Вовченко , сказала, что хоккеист не признавался ей в изменах.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах.

– Чем Даниил объяснял постоянные измены?

– Он говорил, что никогда не изменял. Ни разу не сознался. До талого топил, что был верен мне.

– А как он объяснял ситуации в гараже? Условно, девушка сама вломилась туда и села?

– Да-да. Как он мне говорил, девушки сами приезжают в гараж, хотя он их не зовет, и сами на него залезают. Мне в судебном разбирательстве дают материалы, и я знаю банковские переводы всем женщинам за два года. Этих переводов было сотни, а женщин несколько десятков.

Там и проститутки, и просто известные девочки. Некоторые девушки мне сами писали и кидали скрины, что он им цветы отправляет, пишет. Ни за одну измену и переписку он не взял на себя ответственность. До сих пор он в своей голове убежден, что кристально чист, – сказала Яна Вовченко-Александрова.

