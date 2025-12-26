Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Он говорил, что девушки сами приезжают в гараж и на него залезают. Я знаю банковские переводы всем женщинам за 2 года – их сотни»
Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, сказала, что хоккеист не признавался ей в изменах.
Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала об изменах.
– Чем Даниил объяснял постоянные измены?
– Он говорил, что никогда не изменял. Ни разу не сознался. До талого топил, что был верен мне.
– А как он объяснял ситуации в гараже? Условно, девушка сама вломилась туда и села?
– Да-да. Как он мне говорил, девушки сами приезжают в гараж, хотя он их не зовет, и сами на него залезают. Мне в судебном разбирательстве дают материалы, и я знаю банковские переводы всем женщинам за два года. Этих переводов было сотни, а женщин несколько десятков.
Там и проститутки, и просто известные девочки. Некоторые девушки мне сами писали и кидали скрины, что он им цветы отправляет, пишет. Ни за одну измену и переписку он не взял на себя ответственность. До сих пор он в своей голове убежден, что кристально чист, – сказала Яна Вовченко-Александрова.
Экс-жена Вовченко об изменах хоккеиста: «Начала находить чеки на трусы дома, права чужих женщин в машине. В гараже видела женщин с раздвинутыми ногами у него на коленях»