Нюландер об увольнении Савара из «Торонто»: «Мне жаль, он отличный парень. Но у нас были проблемы. Это первый шаг к изменениям в команде, думаю»

Вильям Нюландер: увольнение Марка Савара – первый шаг к переменам в «Торонто».
Форвард «Торонто» Вильям Нюландер высказался об увольнении ассистента главного тренера Марка Савара.
«Отличный парень. Мне жаль, что он уходит. Но, как вы знаете, у нас были проблемы. Так что, думаю, это первый шаг к изменениям в команде», – сказал Нюландер.
48-летний экс-игрок НХЛ присоединился к «Лифс» летом 2024 года. В штабе главного тренера Крэйга Беруби он отвечал за игру в большинстве.
В сезоне-2024/25 канадский клуб занял 9-е место в лиге по эффективности реализации численного преимущества (24,8%).
В текущем сезоне показатель упал до 13,0% (на момент начала рождественской паузы) и является худшим во всей лиге.
