Кравец о 2 шайбах «Барыса» в 3 матчах дома: «Моментов очень много. Создаем, создаем... Да, добивания нужны. Но на буллите надо без них решать вопрос – это мастерство»

Михаил Кравец о спаде результативности «Барыса»: создаем много, но не получается.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о спаде результативности команды.

В последних трех матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ (все – дома) – команда проиграла «Сочи» (1:5), «Трактору» (0:2) и «Автомобилисту» (1:4).

– По статистике «Барыс» вдвое перебросал соперника, но шайба не идет в ворота как заколдованная. Может, мало добиваний? Что делать?

– В поездке нас тоже перебросали, а мы одержали две победы. Тут много компонентов - это и мастерство нападающих, и класс вратаря. Да, надо идти на добивания. Но когда выходишь бить буллит, там без добиваний надо решать вопрос. И это тоже мастерство, исполнение.

Конечно, игрок хочет забить и помочь команде. Но не получилось. Надеюсь, что забьем в дальнейшем. Потому что моментов очень много.

Создаем, создаем… На выезде мы все свои шансы использовали. А здесь все перевернулось в другую сторону. Поэтому надо терпеть, поддерживать ребят и помогать им в следующем матче, – сказал Кравец.