Слепышев про 2:0 с «Локомотивом»: «После 1:7 с Минском все в «Динамо» понимали, что нужно реабилитироваться. Вышли с правильным настроем»

Слепышев про 2:0 с «Локомотивом»: после 1:7 с Минском «Динамо» вышло с правильным настроем.

Нападающий «Динамо» Москва Антон Слепышев оценил победу над «Локомотивом» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«После 1:7 с Минском все понимали, что нужно реабилитироваться. Мы вышли с правильным настроем. У нас есть трудности в атаке, но сейчас важно именно правильно настраиваться на каждый матч. 

Мы должны через работу возвращать ту уверенность, которая была до паузы. Не только после разгрома – мы после каждой игры обращаем внимание на оборону, но сегодня была важна психология. 

Мы должны были вернуться на землю и понять, что легких матчей не будет. Та игра приземлила, сегодня мы играли с правильным отношением», – сказал Слепышев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
