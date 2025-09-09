Игорь Григоренко обжаловал дисквалификацию за допинг в CAS. Гендиректор «Сочи» отстранен от спортивной деятельности на 4 года
Игорь Григоренко обжаловал свою дисквалификацию в CAS.
Об этом сообщил адвокат генерального директора «Сочи» Юрий Зайцев.
Ранее появилась информация о том, что бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
«Решение ИИХФ обжаловано. 1 сентября Игорь подал краткую апелляционную жалобу в CAS. На сегодняшний день мы получили от другой стороны все материалы дела и готовим мотивированную позицию по делу», – сказал Зайцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
