Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
Леонид Вайсфельд высказался о неудачном старте «Ак Барса».
Клуб занимает 7-е место в таблице Востока.
«Они должны выявить причину, почему команда плохо играет. Все! Руководство, тренеры, игроки. Если у тренеров нет вопросов по самоотдаче, значит, есть вопросы по чему-то другому? Самое плохое – когда ты не знаешь, в чем причина. Чтобы лечить – надо поставить диагноз.
Уровень исполнителей «Ак Барса» очень высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными, на мой взгляд», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
