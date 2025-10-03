  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
0

Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»

Леонид Вайсфельд высказался о неудачном старте «Ак Барса».

Клуб занимает 7-е место в таблице Востока.

«Они должны выявить причину, почему команда плохо играет. Все! Руководство, тренеры, игроки. Если у тренеров нет вопросов по самоотдаче, значит, есть вопросы по чему-то другому? Самое плохое – когда ты не знаешь, в чем причина. Чтобы лечить – надо поставить диагноз.

Уровень исполнителей «Ак Барса» очень высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными, на мой взгляд», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
«Трактор» возглавил рейтинг детских хоккейных школ от КХЛ по итогам сезона-2024/25. Курдин – 1-й среди тренеров, Суярков – 2-й
10сегодня, 09:38
Ларионов-младший о 1-й шайбе в сезоне: «Нет разницы, забить «Торпедо», «Ак Барсу» или «Чикаго» – гол есть гол. Самое важное – помочь команде»
11вчера, 09:19
Главные новости
Радулова удалили до конца матча с «Авангардом» за неспортивное поведение
638 минут назадФото
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
23553 минуты назадLive
Кузнецов о контракте на 10 млн рублей с «Металлургом»: «Соскучился по дому, хотел быть рядом с родителями. От «Трактора» предложения так и не поступило»
10сегодня, 14:50
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 14:47
Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й
7сегодня, 14:45
«Эдмонтон» продлил контракт с Кноблаухом на 3 года. Тренер вывел клуб в финал Кубка Стэнли в 2 сезонах подряд
11сегодня, 14:24
Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
18сегодня, 14:16
Кузнецов о «Металлурге»: «Разин многое подпитал у Белоусова, думаю. Прекрасно понимаю, в какой клуб пришел, какие критерии, что можно, а что нельзя»
8сегодня, 13:14
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
5сегодня, 12:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
17-летний Виктор Федоров дебютирует в 1-м звене «Торпедо» в матче с «Северсталью». У форварда 2+1 в 7 матчах в ВХЛ
8 минут назад
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
819 минут назад
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
29 минут назад
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
11сегодня, 13:56
Райли Саттер: «В Америке русских выставляют не в лучшем свете. Многое из наших новостей не соответствует действительности. На самом деле люди в России доброжелательны»
сегодня, 13:37
Зарипов о Морозове в «Миротворце»: «Мы все работаем на благо родины. Человек прошел хороший спортивный путь, сейчас он показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
3сегодня, 13:26
Митякин о «Нефтехимике»: «Гришин – позитивный человек, просит нас приходить на тренировки с улыбками, наслаждаться процессом. Играем в свою игру, стараемся выигрывать в каждом матче»
1сегодня, 12:58
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
сегодня, 12:36
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
1сегодня, 11:57
Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»
4сегодня, 11:48