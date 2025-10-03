Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»

Леонид Вайсфельд высказался о неудачном старте «Ак Барса».

Клуб занимает 7-е место в таблице Востока.

«Они должны выявить причину, почему команда плохо играет. Все! Руководство, тренеры, игроки. Если у тренеров нет вопросов по самоотдаче, значит, есть вопросы по чему-то другому? Самое плохое – когда ты не знаешь, в чем причина. Чтобы лечить – надо поставить диагноз.

Уровень исполнителей «Ак Барса » очень высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными, на мой взгляд», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.