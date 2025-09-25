Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»

Павел Десятков высказался о серии поражений «Лады» в Fonbet КХЛ.

Тольяттинский клуб проиграл «Сочи » (4:5 Б) в домашнем матче. Это 6-е поражение «Лады» подряд.

Отметим, что Десятков возглавил «Ладу» 19 сентября, сменив Бориса Миронова. Матч против «Сочи» стал для него вторым на посту тренера тольяттинцев.

– Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждем от них гораздо большего, чем они показывают сейчас.

– Почему сыграли хуже, чем в прошлом матче?

– Если говорить с педагогической точки зрения, тут больше вопрос к психологии, может быть. Мне сейчас сложно ответить на ваши вопросы, хотя я их понимаю и предвижу. Тут все переплетено: психология, физика, мастерство, психика и опыт. Тут на протяжении времени нужно анализировать.

Сегодня даже на раскатке выглядели неплохо вроде бы. Посмотрим, что будет завтра. Могу только так ответить, нужно разбираться в этом моменте. Тут другое хуже: когда движения нет, нужно правильно играть головой, а мы пытались играть ногами, хотя было видно, что не успеваем.

Нужно более разумно играть. Захлестывают эмоции. С одной стороны это хорошо, нет безразличия: команда недовольна своей игрой, своим местом и результатом, но у нас тут вторая лига мира, нужно показывать мастерство, опыт и приносить пользу. В целом нужно отметить характер.

Все не очень хорошо, но надо и положительные стороны видеть. Это отсутствие безразличия, живая скамейка, характер, ведь мы балл сегодня завоевали. Хотя бы от чего-то отталкиваться можно. Нужно, чтобы абсолютно все добавляли, в индивидуально-тактических действиях и всем остальном.

Очень много игроков у нас выпало сегодня. Полторы-две пятерки можно только отметить, это очень мало, чтобы играть весь матч. Поэтому приходилось кого-то серьезно перегружать. Нужно искать оптимизм, хочется его побольше.

Единственное, что я могу гарантировать – безразличных и равнодушных в команде не будет. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Команда будет биться со всеми. Гарантировать чего-то другого мы не можем, – сказал главный тренер «Лады».