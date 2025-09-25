  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
0

Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»

Павел Десятков высказался о серии поражений «Лады» в Fonbet КХЛ.

Тольяттинский клуб проиграл «Сочи» (4:5 Б) в домашнем матче. Это 6-е поражение «Лады» подряд. 

Отметим, что Десятков возглавил «Ладу» 19 сентября, сменив Бориса Миронова. Матч против «Сочи» стал для него вторым на посту тренера тольяттинцев. 

– Честно скажу, сегодня мы играли хуже, чем играли с питерским СКА. И по движению, что бросилось в глаза. Немножко напрягает и даже пугает, что сегодня движение было похуже. Ну и по содержанию тоже было хуже. Плохое начало первого и второго периодов. Хотя наши легионеры забили сегодня голы, мы, тем не менее, ждем от них гораздо большего, чем они показывают сейчас. 

– Почему сыграли хуже, чем в прошлом матче?

– Если говорить с педагогической точки зрения, тут больше вопрос к психологии, может быть. Мне сейчас сложно ответить на ваши вопросы, хотя я их понимаю и предвижу. Тут все переплетено: психология,  физика, мастерство, психика и опыт. Тут на протяжении времени нужно анализировать.

Сегодня даже на раскатке выглядели неплохо вроде бы. Посмотрим, что будет завтра. Могу только так ответить, нужно разбираться в этом моменте. Тут другое хуже: когда движения нет, нужно правильно играть головой, а мы пытались играть ногами, хотя было видно, что не успеваем.

Нужно более разумно играть. Захлестывают эмоции. С одной стороны это хорошо, нет безразличия: команда недовольна своей игрой, своим местом и результатом, но у нас тут вторая лига мира, нужно показывать мастерство, опыт и приносить пользу. В целом нужно отметить характер.

Все не очень хорошо, но надо и положительные стороны видеть. Это отсутствие безразличия, живая скамейка, характер, ведь мы балл сегодня завоевали. Хотя бы от чего-то отталкиваться можно. Нужно, чтобы абсолютно все добавляли, в индивидуально-тактических действиях и всем остальном.

Очень много игроков у нас выпало сегодня. Полторы-две пятерки можно только отметить, это очень мало, чтобы играть весь матч. Поэтому приходилось кого-то серьезно перегружать. Нужно искать оптимизм, хочется его побольше.

Единственное, что я могу гарантировать – безразличных и равнодушных в команде не будет. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Команда будет биться со всеми. Гарантировать чего-то другого мы не можем, – сказал главный тренер «Лады». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
болельщики
logoКХЛ
logoЛада
logoПавел Десятков
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
159сегодня, 18:59
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2сегодня, 17:44
Лада – Сочи – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 24 сентября 2025
вчера, 14:26Пользовательская новость
Главные новости
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
7сегодня, 21:21
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
3сегодня, 21:11
Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»
сегодня, 21:02
«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
5сегодня, 20:35
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»
3сегодня, 20:14
Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели»
сегодня, 19:58
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
13сегодня, 19:31
«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
5сегодня, 19:15
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
159сегодня, 18:59
«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года. Пинчук оформил хет-трик
4сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
сегодня, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
сегодня, 21:54
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
сегодня, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
сегодня, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
сегодня, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
7сегодня, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2сегодня, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
3сегодня, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
сегодня, 16:50
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
5сегодня, 16:37