«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Владимира Крикунова обыграла тольяттинский клуб со счетом (5:4 Б).
При счете 2:4 форвард «Лады» Райли Савчук забил на 58-й минуте, затем нападающий Иван Романов сравнял на 59-й, переведя игру в овертайм. Победный буллит на счету форварда «южан» Троя Джозефса.
«Лада» потерпела 6-е поражение подряд. Команда тренера Павла Десяткова идет последней в КХЛ с 3 очками в 7 играх.
У «Сочи» 3 победы в 7 матчах сезона и 9-е место на Западе с 7 баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости