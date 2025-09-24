«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов

«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Владимира Крикунова обыграла тольяттинский клуб со счетом (5:4 Б).

При счете 2:4 форвард «Лады» Райли Савчук забил на 58-й минуте, затем нападающий Иван Романов сравнял на 59-й, переведя игру в овертайм. Победный буллит на счету форварда «южан» Троя Джозефса.

«Лада» потерпела 6-е поражение подряд. Команда тренера Павла Десяткова идет последней в КХЛ с 3 очками в 7 играх.

У «Сочи » 3 победы в 7 матчах сезона и 9-е место на Западе с 7 баллами.