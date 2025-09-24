Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
Николас Хаг пропустит 4-6 недель из-за травмы верхней части тела.
26-летний канадский защитник «Нэшвилла» получил повреждение в предсезонном матче против «Флориды» (5:3) в воскресенье.
Этот сезон будет первым для Хага в составе «Предаторс» – 30 июня он был обменян из «Вегаса» и подписал с «Нэшвиллом» контракт на 4 года с кэпхитом 5,5 млн долларов.
«Нэшвилл» начнут сезон 9 октября матчем против «Коламбуса».
