«Сибирь» победила «Салават» по буллитам – 3:2. Решающий бросок реализовал Уилсон, игравший в Уфе в прошлом сезоне

«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:2).

Решающий бросок реализовал Скотт Уилсон . В прошлом сезоне нападающий выступал за уфимский клуб.

Следующий матч «Сибирь » проведет в гостях 27 сентября с «Барысом», «Салават Юлаев » в тот же день примет «Авангард».