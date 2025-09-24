«Сибирь» победила «Салават» по буллитам – 3:2. Решающий бросок реализовал Уилсон, игравший в Уфе в прошлом сезоне
«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:2).
Решающий бросок реализовал Скотт Уилсон. В прошлом сезоне нападающий выступал за уфимский клуб.
Следующий матч «Сибирь» проведет в гостях 27 сентября с «Барысом», «Салават Юлаев» в тот же день примет «Авангард».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
