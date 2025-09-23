Рассказов о поражении «Сибири» от «Северстали»: «В первом периоде не сыграли должным образом. Потом были возможности вытащить игру, но не получилось»

Кирилл Рассказов высказался о поражении от «Северстали» (2:4).

«Сибирь» уступила клубу из Череповца в домашнем матче в FONBET КХЛ.

«Непростая игра получилась. «Северсталь » хорошо начала, хорошо двигала шайбу. Наверное, в первом периоде мы не сыграли должным образом. Пропустили ненужные голы, особенно в концовке первого периода.

Во второй двадцатиминутке пытались исправить ситуацию - хорошо, что забили гол. А в третьей у нас были возможности вытащить игру, но, к сожалению, не получилось», – сказал форвард новосибирцев.