Крикунов о 0:5 от «Локомотива»: «Не получилась у нас игра, мы старались, но напротив был чемпион. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке»

Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:5).

Для «Сочи» это поражение стало 3-м подряд.

«Не получилась у нас игра. Мы старались, но напротив был чемпион. Нужно забивать, нападающие обязаны это делать, ведь с нулем не выиграешь. Мы делали все, что могли.

В третьем периоде схватили большой штраф. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.