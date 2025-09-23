Крикунов о 0:5 от «Локомотива»: «Не получилась у нас игра, мы старались, но напротив был чемпион. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке»
Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:5).
Для «Сочи» это поражение стало 3-м подряд.
«Не получилась у нас игра. Мы старались, но напротив был чемпион. Нужно забивать, нападающие обязаны это делать, ведь с нулем не выиграешь. Мы делали все, что могли.
В третьем периоде схватили большой штраф. Общее в наших поражениях то, что не можем забить, есть проблемы в атаке», – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
