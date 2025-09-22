Тарасов пропустил 3 шайбы после 18 бросков в 1-м матче за «Флориду» – выставочном с «Нэшвиллом»

Даниил Тарасов пропустил 3 шайбы после 18 бросков в 1-м матче за «Флориду».

Российский вратарь «Пантерс» принял участие в выставочном матче с «Нэшвиллом» (3:5), сыграв половину матча.

Напомним, что он перешел в клуб из Флориды в межсезонье в результате обмена из «Коламбуса».