«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» – 1:4. Долганов отразил 24 броска из 25
«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Нефтехимика».
Голкипер гостей Филипп Долганов отразил 24 броска в створ ворот из 25. Данил Юртайкин отметился 3 (1+2) результативными действиями.
В следующем матче команды снова встретятся друг с другом – 24 сентября в Нижнекамске.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости