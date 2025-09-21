«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» – 1:4. Долганов отразил 24 броска из 25

«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Нефтехимика ».

Голкипер гостей Филипп Долганов отразил 24 броска в створ ворот из 25. Данил Юртайкин отметился 3 (1+2) результативными действиями.

В следующем матче команды снова встретятся друг с другом – 24 сентября в Нижнекамске.