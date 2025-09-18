Ландескуг о сезоне «Колорадо»: «Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав. Цель – Кубок Стэнли, может, и не один»

Габриэль Ландескуг рассчитывает еще не раз выиграть Кубок Стэнли с «Колорадо».

Напомним, после победного для «Эвеланш» розыгрыша Кубка Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 2 полных года и большую часть сезона-2024/25 из-за травмы колена.

В прошлом плей-офф 32-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах серии первого раунда против «Далласа» (3-4).

«Мы пока не до конца понимаем, как будет выглядеть управление нагрузкой на протяжении 82 матчей регулярного сезона плюс плей-офф. Это то, над чем мы будем работать по ходу чемпионата.

Но я ожидаю, что буду чувствовать себя хорошо, ожидаю, что буду играть – и играть много. Поэтому восстановление и вся работа за пределами льда будут иметь ключевое значение, как и всегда.

Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав команды. Конечная цель – выиграть еще один Кубок Стэнли . А, возможно, и не один.

Вот ради чего мы здесь, вот ради чего мы продолжаем идти вперед. Мы хотим побеждать и повесить еще одно чемпионское знамя под своды арены», – сказал Габриэль Ландескуг .