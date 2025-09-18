Ландескуг о сезоне «Колорадо»: «Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав. Цель – Кубок Стэнли, может, и не один»
Напомним, после победного для «Эвеланш» розыгрыша Кубка Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 2 полных года и большую часть сезона-2024/25 из-за травмы колена.
В прошлом плей-офф 32-летний форвард набрал 4 (1+3) очка в 5 матчах серии первого раунда против «Далласа» (3-4).
«Мы пока не до конца понимаем, как будет выглядеть управление нагрузкой на протяжении 82 матчей регулярного сезона плюс плей-офф. Это то, над чем мы будем работать по ходу чемпионата.
Но я ожидаю, что буду чувствовать себя хорошо, ожидаю, что буду играть – и играть много. Поэтому восстановление и вся работа за пределами льда будут иметь ключевое значение, как и всегда.
Я пахал три года не ради того, чтобы просто вернуться в состав команды. Конечная цель – выиграть еще один Кубок Стэнли. А, возможно, и не один.
Вот ради чего мы здесь, вот ради чего мы продолжаем идти вперед. Мы хотим побеждать и повесить еще одно чемпионское знамя под своды арены», – сказал Габриэль Ландескуг.