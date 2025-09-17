  • Спортс
У проспекта «Нэшвилла» Оззи Висблатта в ДТП погиб брат Орка, форварду было 25 лет. Клуб выразил соболезнования

У форварда «Нэшвилла» Оззи Висблатта погиб брат Орка в результате ДТП.

25-летний форвард Орка Висблатт погиб в результате автомобильной аварии в Британской Колумбии в минувшие выходные. 

Воспитанник «Калгари» готовился к новому сезону в составе клуба ECHL «Аллен Американс». Дебютировал в профессиональном хоккее он в сезоне-2023/24 за «Пенсаколу» в SPHL, а затем ярко проявил себя в FPHL с «Афинс Рок Лобстерс», набрав 42 очка в 37 матчах. Ранее Орка провел четыре сезона в WHL за «Калгари Хитмен», где набрал 104 очка в 138 играх.

«Мы все в глубоком шоке. Орка с огромным воодушевлением ждал нового этапа в своей карьере. Он был не только мастеровит, но и умел изменять ход игры силовыми приемами. Я до сих пор помню его улыбку, когда он возвращался на скамейку после одного из таких хитов. Этого заразительного смеха нам будет не хватать больше всего», – заявил главный тренер и генеральный менеджер «Американс» Стив Мартинсон. 

«Нэшвилл» также выступил с заявлением и выразил соболезнования в связи с гибелью Орки Висблатта. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
