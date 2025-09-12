Фанаты «Салавата» вывесили баннер с Алалыкиным, Сучковым, Комаровым и Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя перед игрой с «Автомобилистом»: «Время становиться героями»

Болельщики «Салавата» развернули баннер с игроками в образе Черепашек-ниндзя.

В пятницу уфимский клуб проиграл «Автомобилисту » (1:4) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Перед игрой болельщики «Салавата» развернули на трибунах баннер с нападающими Данилом Алалыкиным и Егором Сучковым , а также защитниками Александром Комаровым и Ярославом Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя на коньках с клюшками перед «Уфа-Ареной».

«Время становится героями», – говорится на баннере болельщиков «Салавата».