Фанаты «Салавата» вывесили баннер с Алалыкиным, Сучковым, Комаровым и Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя перед игрой с «Автомобилистом»: «Время становиться героями»
Болельщики «Салавата» развернули баннер с игроками в образе Черепашек-ниндзя.
В пятницу уфимский клуб проиграл «Автомобилисту» (1:4) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Перед игрой болельщики «Салавата» развернули на трибунах баннер с нападающими Данилом Алалыкиным и Егором Сучковым, а также защитниками Александром Комаровым и Ярославом Цулыгиным в образе Черепашек-ниндзя на коньках с клюшками перед «Уфа-Ареной».
«Время становится героями», – говорится на баннере болельщиков «Салавата».
