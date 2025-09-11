  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»
0

Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»

Джек Айкел рассказал о целях «Вегаса» на сезон и переговорах о новом контракте.

У 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.

«Для меня все идет своим чередом. Подобные вещи решаются сами собой, если ты сосредоточен на правильных задачах. Я уверен, что все уладится.

Моя цель сейчас – подготовка к лагерю, начало сезона и то, как стать лучшей версией себя, чтобы помочь команде выигрывать. А дальше посмотрим.

Не секрет, что мне нравится здесь, в «Вегасе». Это отличная организация. Мне действительно комфортно жить здесь и быть частью этого сообщества.

Как игрок ты находишься в максимально конкурентной среде. Клуб отлично заботится о хоккеистах, а цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. И это прекрасно», – сказал Джек Айкел

В прошлом сезоне американец набрал 94 (28+66) очка при полезности «плюс 32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф он отметился 10 (1+9) баллами при полезности «минус 8» в 11 играх.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВегас
logoДжек Айкел
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»
58 сентября, 08:16Фото
Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
34 сентября, 12:32
Марнер заявил, что его адрес в Торонто рассылали в сети после 7-й игры с «Флоридой»: «Это неприемлемо, под вопросом была безопасность семьи»
1030 августа, 11:27
Главные новости
Гатиятулин об игре Билялова и Бердина: «Верим в обоих, «Ак Барсу» нужно держать вратарей в тонусе. Будем искать баланс в звеньях через видеоразборы и тренировки»
сегодня, 21:41
«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)
1сегодня, 21:14
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, в ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»
3сегодня, 20:29
Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
3сегодня, 20:17
Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»
5сегодня, 19:50
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
11сегодня, 19:04
КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
163сегодня, 19:03
Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»
8сегодня, 18:43
Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»
2сегодня, 18:33
Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд
2сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Полтапов о 6:2 с «Динамо» и 1:0 с «Адмиралом»: «У ЦСКА первая игра была на адреналинчике, сейчас все входит в спокойное русло. Главное, взяли 2 очка»
сегодня, 21:27
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
сегодня, 21:05
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
сегодня, 20:47
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1сегодня, 20:03
Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»
сегодня, 19:37
Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
3сегодня, 19:30
Ларионов на вопрос о «неудачном старте» СКА: «Старт – это 10-15 матчей, по 2 играм не хотел бы делать выводы. Будем привлекать молодежь для тренировок, чтобы понимать, кого имеем в резерве»
1сегодня, 19:20
Гатиятулин заменил Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста». Бердин пропустил через 47 секунд после выхода
сегодня, 18:16
Куинн Хьюз о желании брата сыграть с ним за одну команду в НХЛ: «А что, он должен сказать: «Нет, не хочу играть с ним»? Но мы в разных клубах, у нас есть обязательства»
сегодня, 17:32
«Сан-Хосе» и 2-й номер драфта Миса подписали контракт на 3 года. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио
1сегодня, 17:04