Айкел о новом контракте с «Вегасом»: «Все уладится, уверен. Цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. Мне нравится здесь, это отличная организация»

Джек Айкел рассказал о целях «Вегаса» на сезон и переговорах о новом контракте.

У 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.

«Для меня все идет своим чередом. Подобные вещи решаются сами собой, если ты сосредоточен на правильных задачах. Я уверен, что все уладится.

Моя цель сейчас – подготовка к лагерю, начало сезона и то, как стать лучшей версией себя, чтобы помочь команде выигрывать. А дальше посмотрим.

Не секрет, что мне нравится здесь, в «Вегасе ». Это отличная организация. Мне действительно комфортно жить здесь и быть частью этого сообщества.

Как игрок ты находишься в максимально конкурентной среде. Клуб отлично заботится о хоккеистах, а цель у нас одна – выигрывать Кубок Стэнли каждый сезон. И это прекрасно», – сказал Джек Айкел .

В прошлом сезоне американец набрал 94 (28+66) очка при полезности «плюс 32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф он отметился 10 (1+9) баллами при полезности «минус 8» в 11 играх.