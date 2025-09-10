Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»
Джозеф Чеккони поделился впечатлениями о жизни в России и Канаде.
– Насколько сильно различается жизнь в России и Канаде?
– Все очень похоже. Люди ходят вокруг и хорошо относятся друг к другу. Я провел время в Омске и Москве, но не заметил отличий.
– Есть ли разница в менталитете и общении?
– Я мало общался с людьми из-за языкового барьера, но чувствую, что в России люди ко мне открыты, – сказал защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
