Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»

Джозеф Чеккони поделился впечатлениями о жизни в России и Канаде.

– Насколько сильно различается жизнь в России и Канаде?

– Все очень похоже. Люди ходят вокруг и хорошо относятся друг к другу. Я провел время в Омске и Москве, но не заметил отличий.

– Есть ли разница в менталитете и общении?

– Я мало общался с людьми из-за языкового барьера, но чувствую, что в России люди ко мне открыты, – сказал защитник «Авангарда » Джозеф Чеккони .