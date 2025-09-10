Каменский о «Спартаке» после 0:3 с минским «Динамо»: «Начало сезона, новые связки, мысли. В будущем все станет нормально. Ребята стараются – это главное»

Валерий Каменский высказался об игре «Спартака» после 0:3 с минским «Динамо».

«Игра на игру не приходится, сезон только начался, поэтому сейчас главное – меньше допускать ошибок и больше забивать. У «Динамо» первая игра, по мне, у них было больше желания победить, что и произошло. Игра, в принципе, равная была – надо было реализовывать большинство.

Начало сезона, новые связки, мысли, думаю, в будущем все станет нормально. Ребята стараются – это главное, и все получится. Главное – преодолеть волнение, вкатиться в сезон, играть в свой хоккей, который мы показывали в прошлом году.

Я думаю, мы быстро справимся с этим и будем радовать своих болельщиков», – сказал олимпийский чемпион, занимающий пост вице-президента красно-белых.

