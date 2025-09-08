Агент Ливо об отстранении игрока: «Поверьте, была веская причина не приезжать на церемонию КХЛ. Он уважает лигу и благодарен, что его признали MVP»

Агент Джоша Ливо прокомментировал дисквалификацию игрока на 2 матча.

КХЛ отстранила нападающего «Трактора » на два матча за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25.

«Поверьте, у Джоша была веская причина не приезжать в мае на церемонию КХЛ. При этом он уважает лигу и благодарен за то, что его признали MVP – это большая честь.

Ливо хотел бы избежать дальнейших комментариев на эту тему. Вокруг него сейчас много шумихи, а он просто хочет играть в хоккей», – сказал агент игрока Иван Ботев.

Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»