Андрей Коваленко о 16-летнем сыне Иване: «Говорю ему подниматься ступенька за ступенькой, не прыгать через пролеты. Задача на сезон – понюхать пороха «Локо» и МХЛ»
В прошлом сезоне Иван Коваленко играл за «Локомотив» U16 и за Центральный федеральный округ. Согласно данным Eliteprospects, на счету форварда 38 (18+20) очков в 40 матчах.
– 16-летний форвард Иван Коваленко уже ждет своего шанса от Хартли?
– Еще очень рано. Говорю Ивану – поднимайся ступенька за ступенькой, не прыгай через пролеты!
В этом сезоне главная задача для младшего сына – понюхать пороха «Локо» и МХЛ, очень важна и юниорская сборная. Если будет планомерный рост, то и «Локомотив» никуда не денется.
Тем более что интервью Хартли и Рябыкина о лифтах молодежь читает – и еще больше работает, мечтая пробиться в КХЛ, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»