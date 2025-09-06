Шумаков о будущем: «Если не найду вариант в КХЛ, готов уехать в Европу. 3х3 – это последний вариант, заканчивать не планирую»

Сергей Шумаков заявил, что готов уехать в Европу, если не найдет клуб в КХЛ.

Ранее появилась информация , что нападающий, который пропустил прошлый сезон, может подписать соглашение с «Салаватом».

– Раньше вы всегда играли в ведущих тройках. Если клуб КХЛ вам предложит начать сезон в роли форварда четвертого звена, согласитесь?

– Да, мне нужно возвращаться, поэтому я был бы согласен на абсолютно любые условия. Сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы отказываться от предложений или диктовать свои условия.

– Мастеровитые хоккеисты часто отказываются от игры в нижних звеньях.

– Тренер не будет вредить сам себе. Если на тренировках и матчах я докажу, что способен играть в первых сочетаниях, то мне дадут время в верхних звеньях. Если поставят в четвертую тройку, то не расстроюсь, а буду доказывать.

– В прошлом году вы рассказывали, что были готовы уехать играть в Европу.

– Если в этом году не найду никакой вариант в КХЛ, то тоже буду смотреть в этом направлении. Заканчивать не планирую.

– Если же у вас все-таки не получится подписать контракт с клубом КХЛ, чтобы вы выбрали: играть в КХЛ 3х3 или в Европе?

– Однозначно бы уехал играть в Европу. 3х3 – это уже последний вариант.

– Вы целый сезон отыграли в КХЛ 3х3. Спасло ли вас это от того, чтобы не потерять физическую форму?

– Конечно, я весь год тренировался и принимал участие в играх. Сезон стартовал осенью, а закончился чуть ли не к середине лета, – сказал Сергей Шумаков .