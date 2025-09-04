Генменеджер «Лос-Анджелеса» о потолке зарплат в плей-офф: «Это здорово для НХЛ, здорово для болельщиков и игроков»
Кен Холланд высказался о введении потолка зарплат в плей-офф НХЛ.
Лига и Ассоциация игроков договорились ввести ограничение по зарплатам в плей-офф уже с сезона-2025/26. Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.
«Я думаю, это здорово для лиги, здорово для болельщиков, здорово для игроков», – сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холланд.
Ранее в плей-офф не было потолка зарплат, что позволяло командам вводить в состав вернувшихся после травм игроков, не опасаясь его превышения. При этом в регулярном чемпионате они увеличивали платежку, используя место, освобожденное из-за травм.
