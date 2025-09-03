Плющев о Березкине: «Парень интересный, можно за ним понаблюдать. Полагаю, в перспективе у него может что-то получится за океаном»

Владимир Плющев высказался о перспективах Максима Березкина в НХЛ.

Срок контракта нападающего с «Локомотивом » рассчитан до 31 мая 2026 года. Игрок ранее был задрафтван «Эдмонтоном ».

«Что касается Березкина в НХЛ , ну, парень интересный, можно за ним понаблюдать. Я так полагаю, что в перспективе у него может что-то и получится за океаном.

Но только если он будет добиваться именно повышения своего собственного мастерства и выковывания своего бойцовского характера», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.