Вайсфельд о предсезонке: «Немного удивило, что «Торпедо» почти все проиграло. Но я бы не сказал, что они плохо играли, просто результата пока нет»

Леонид Вайсфельд высказался об игре «Торпедо» на предсезонке.

«Немного удивило, что «Торпедо » почти все проиграло. Но я бы не сказал, что они плохо играли. Просто результата пока что нет.

Поэтому я бы не делал особых выводов по матчам, которые команды проводят на предсезонке», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.