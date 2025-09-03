Вайсфельд о предсезонке: «Немного удивило, что «Торпедо» почти все проиграло. Но я бы не сказал, что они плохо играли, просто результата пока нет»
Леонид Вайсфельд высказался об игре «Торпедо» на предсезонке.
«Немного удивило, что «Торпедо» почти все проиграло. Но я бы не сказал, что они плохо играли. Просто результата пока что нет.
Поэтому я бы не делал особых выводов по матчам, которые команды проводят на предсезонке», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
