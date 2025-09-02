Сергеев о том, мог ли кто-то обыграть «Локомотив»: «Нет. У них все сложилось, все поженилось. Чемпионский клуб строился четыре года, все логично»

Артем Сергеев высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.

В финале плей-офф клуб обыграл «Трактор». «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории.

– Прошлогодний «Локомотив» хоть кто-то мог обыграть?

– Положа руку на сердце, я думаю, что нет. У них все сложилось, все поженилось.

Чемпионский «Локомотив» строился четыре года. Так что все логично.

– Значит ли это, что и «Динамо» благодаря времени, проведенному вместе, тоже станет ближе к Кубку Гагарина?

– Однозначно. Я на себе чувствую, что на второй год с одним и тем же тренером – это совершенно другое. А кто-то из ребят и того больше работает в «Динамо » с Кудашовым , – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев .