Сергеев о том, мог ли кто-то обыграть «Локомотив»: «Нет. У них все сложилось, все поженилось. Чемпионский клуб строился четыре года, все логично»
Артем Сергеев высказался о выступлении «Локомотива» в сезоне-2024/25.
В финале плей-офф клуб обыграл «Трактор». «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в истории.
– Прошлогодний «Локомотив» хоть кто-то мог обыграть?
– Положа руку на сердце, я думаю, что нет. У них все сложилось, все поженилось.
Чемпионский «Локомотив» строился четыре года. Так что все логично.
– Значит ли это, что и «Динамо» благодаря времени, проведенному вместе, тоже станет ближе к Кубку Гагарина?
– Однозначно. Я на себе чувствую, что на второй год с одним и тем же тренером – это совершенно другое. А кто-то из ребят и того больше работает в «Динамо» с Кудашовым, – сказал защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
