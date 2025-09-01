Михаил Воробьев об изменених в СКА: «Стараюсь не обращать на это внимание. Моя задача – выходить играть и выполнять установку тренера»
Михаил Воробьев высказался касательно изменений в СКА.
В межсезонье в клубе сменился совет директоров. Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера, команду возглавил Игорь Ларионов.
– Какие у вас ожидания от предстоящего сезона?
– Командные и персональные задачи высокие. Надеюсь, в этом сезоне все хорошо сложится у нас. Главное, чтобы без травм.
– В СКА в межсезонье произошли серьезные изменения. Ожидали такого, исходя из результата в прошлом сезоне?
– Да я как-то стараюсь не обращать на это внимание. Моя задача – выходить играть и выполнять установку тренера, – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
