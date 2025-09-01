Гальченюк о предсезонке «Амура»: «Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Она и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон»

Алекс Гальченюк высказался о предсезонной подготовке «Амура».

– Предсезонка уже практически закончилась. Какие итоги можете подвести?

– Много работаем и поддерживаем друг друга. Предсезонка и должна быть тяжелой, чтобы поставить фундамент на весь сезон. Было приличное количество ледовых тренировок. Нас готовят к большим делам, и через работу придет результат. Ждем не дождемся начала сезона.

Хочется уже приехать в Новосибирск на первый матч чемпионата и начать те игры, которые влияют на турнирную таблицу.

– То, что вас выбрали капитаном команды, это ответственность?

– Это большая честь и гордость. Спасибо команде, что доверяют мне и верят в меня. Хотя у нас многие в команде заслуживают быть капитаном и ассистентами, – сказал форвард клуба из Хабаровска.