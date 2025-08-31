Мирошниченко – 2-й в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ, Леонард – 1-й, Хатсон – 3-й, Кристалл – 4-й, Илья Протас – 5-й
Иван Мирошниченко вошел в топ-5 лучших молодых игроков в системе «Вашингтона».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял нападающий Райан Леонард.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Райан Леонард;
2. н Иван Мирошниченко;
3. з Коул Хатсон;
4. н Эндрю Кристалл;
5. н Илья Протас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости