Фегервары о травме колена: «Никак не могу избавиться от небольшого воспаления. Я уже 3-4 месяца не играю, появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея»

Мартин Фегервары рассказал о состоянии здоровья.

«У меня небольшое воспаление, и я никак не могу от него избавиться, колено все еще немного болит. Эта история длится довольно долго.

Хотел бы чувствовать себя лучше и понимать, когда снова смогу выйти на лед, уверен, что дойду до этого. Я не хочу никуда спешить. В отношении колена я хочу быть разумным и терпеливым. Когда с ним все будет в порядке, тогда я вернусь на лед.

Не думаю, что это так, но по-хорошему я уже месяц как должен был тренироваться на льду. Но никогда нельзя быть уверенным наверняка. Очень надеюсь, что проблем не будет. Но узнаю это, когда придет время.

Сейчас я уже три-четыре месяца без хоккея, и иногда у меня появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея. Я не могу этого представить», – сказал защитник «Вашингтона ».

В минувшем регулярном чемпионате Фегервары провел 81 матч и набрал 25 (5+20) очков при полезности «плюс 18». В его активе также 150 заблокированных бросков и 139 силовых приемов.

Защитник пропустил плей-офф из-за травмы.