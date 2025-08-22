Бабаев о лимите: «Я за то, чтобы было три легионера, и двое должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята из сборных, победители ЧМ или ОИ»
На данный момент клуб может заявить не более 5 иностранных хоккеистов на матч.
– Как вы относитесь к текущему лимиту и его возможному ужесточению?
– Я всегда высказывался за то, чтобы было 3 легионера, и 2 легионера должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята, играющие в сборных, победители чемпионата мира или Олимпиад.
То есть 2 игрока должны быть квалифицированные, очень сильные хоккеисты. Это бы усилило лигу. Сейчас получается, что берут 2-3 хороших легионеров, а потом добирают по остаточному принципу.
– Если ужесточить лимит, то уровень КХЛ упадет?
– Если игроки приезжают хорошие, то уровень падает. Но в нашей ситуации сильные легионеры не приезжают. В данной ситуации уровень не упадет.
Нам нужно уменьшить основной лимит, но оставить ситуацию, при которой клубы смогут брать топовых игроков, которые поиграли на самом высоком уровне.
– Как думаете, расслабляет ли некоторых российских хоккеистов наличие лимита? У них есть российский паспорт, клубам они нужны.
– Нет, конечно. Каждый хоккеист бьется за свой контракт и результат. Сыграл ты как-то непонятно, на следующий год ты без команды. Никого не расслабляет.
Среди россиян очень большая конкуренция. Позиций не так много. Не все клубы используют все места под легионеров: в некоторых клубах один легионер, в некоторых вообще никого, – сказал агент Шуми Бабаев.