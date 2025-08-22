  • Спортс
  Седрик Пакетт: «Кучеров – целиком и полностью про хоккей, максимально сконцентрирован на игре. Он мастер, один из лучших хоккеистов в мире»
1

Седрик Пакетт: «Кучеров – целиком и полностью про хоккей, максимально сконцентрирован на игре. Он мастер, один из лучших хоккеистов в мире»

Седрик Пакетт поделился мнением о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

Канадский нападающий ранее играл с россиянином за «Тампу».

– Вы скромный в раздевалке, но, пожалуй, самый известный интроверт в хоккее – Никита Кучеров. Вы с ним играли в «Тампе», Никита с командой тоже неразговорчивый?

– Он еще более тихий парень, чем я. Кучеров – целиком и полностью про хоккей, он максимально сконцентрирован на игре.

Конечно, у нас были командные ужины. Когда он выпьет пару бокалов, он становится более разговорчивым – здесь мы очень похожи, я такой же (смеется).

Он замечательный игрок и человек, один из лучших хоккеистов в мире.

– Сами игроки НХЛ считают так – в этом сезоне Кучерова признал лучшим профсоюз.

– Да, игроки проголосовали за него, и он этого полностью заслуживает. Кучеров – мастер. Было очень здорово играть с таким игроком в одной команде.

– Но, например, «Арт Росс Трофи» Никите не дали из-за его закрытости. Насколько это справедливо?

– Не могу его судить за то, что он не любит общаться с прессой. Когда он приходит в раздевалку, он также не особенно много разговаривает. Он занимается своими делами – разминается, надевает экипировку и идет на лед – все его мысли о хоккее.

Такие ребята, как он, как я, мы не любим говорить просто ради того, чтобы поговорить, какой смысл в разговоре, если он пустой? Но что касается Никиты, он честен в этом – он такой, какой есть. Он абсолютно заслуживает этих наград, но, мне кажется, ему это не так важно, он за ними не гоняется.

Признание от самих игроков – это более весомый показатель его мастерства, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
