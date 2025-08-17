17-летний форвард Швеции Нордмарк стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Глинки/Гретцки с 12 (7+5) очками в 5 играх. Он доступен для драфта НХЛ-2026
Маркус Нордмарк стал лучшим бомбардиром Кубка Глинки/Гретцки.
Сборная Швеции U18 с 17-летним нападающим в составе заняла 2-е место на турнире, уступив в финале США (3:5).
Тем не менее, первые 3 места в гонке бомбардиров заняли шведы. Нордмарк набрал 12 (7+5) очков в 5 играх, заодно став и лучшим снайпером турнира, форвард Элтон Херманссон – 11 (6+5) в 5, защитник Аксель Элофссон – 11 (2+9) в 5.
Все три игрока доступны для выбора на драфте НХЛ-2026. Согласно текущим рейтингам, Нордмарк является претендентом на попадание во вторую десятку выбранных игроков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Кубка Глинки/Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости