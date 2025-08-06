  • Спортс
  • Патрик Кэйн о Блэшилле: «Жесткий тренер, будет требовать с игроков «Чикаго» по полной. Для молодой команды это важно, чтобы парни делали все правильно»
2

Патрик Кэйн о Блэшилле: «Жесткий тренер, будет требовать с игроков «Чикаго» по полной. Для молодой команды это важно, чтобы парни делали все правильно»

Патрик Кэйн считает, что Джефф Блэшилл подходит «Чикаго» по тренерским качествам.

Весной «Блэкхокс» назначили 51-летнего американского специалиста на пост главного тренера. 

Блэшилл работал в «Детройте» с 2015 по 2022 год. В первом сезоне его команда вышла в плей-офф, после чего 6 лет подряд не участвовала в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Прежде всего, он будет тем, кто будет требовать с игроков по полной.

Я играл под его руководством на двух чемпионатах мира, и помню, как на одном из первых разборов игры он сразу же устроил мне «разнос». И, знаете, это правильный посыл, так?

Когда тренер начинает с ведущих игроков, все сразу понимают: ладно, этот парень никому не дает спуску, и мне тоже не стоит рассчитывать на поблажки только из-за моего статуса или стиля игры.

У него отличное хоккейное мышление, он будет жестким тренером, и, думаю, для молодой команды это важно – чтобы парни делали все как надо и играли правильно», – сказал форвард «Детройта», ранее выступавший за «Чикаго». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
