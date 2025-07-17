ЦСКА продлил контракт с Мингачевым на 2 года. У форварда 228 матчей и 40 очков за клуб
ЦСКА продлил контракт с Тахиром Мингачевым.
Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на два года.
Мингачев играет за армейцев с сезона-2020/21. На его счету 40 (20+20) очков в 228 матчах, включая плей-офф, и две победы в Кубке Гагарина (2022, 2023).
В прошлом сезоне форвард провел 25 игр за ЦСКА (0+2 очка), а также 37 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Звезду», где набрал 15 (7+8) очков при полезности «плюс 14».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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