Брат Малкина о планах игрока после конца карьеры: «Не думаю, что он приедет в Россию – там учится ребенок, там квартира. Может остаться в системе «Питтсбурга»

Брат Евгения Малкина считает, что игрок не вернется в Россию после конца карьеры.

Срок действующего соглашения форварда «Питтсбурга» истекает 30 июня 2026 года. Он выступает за клуб на протяжении 20 сезонов.

«Наверное, останется в системе «Питтсбурга ». Не думаю, что приедет в Россию. Может остаться при команде.

У него ребенок там учится, там квартира», – сказал Денис Малкин, брат Евгения Малкина .

Брат Малкина: «Евгений хочет подписать контракт с «Питтсбургом» еще на один год. Он рано начал готовиться к новому сезону»