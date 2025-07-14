Брат Малкина о планах игрока после конца карьеры: «Не думаю, что он приедет в Россию – там учится ребенок, там квартира. Может остаться в системе «Питтсбурга»
Брат Евгения Малкина считает, что игрок не вернется в Россию после конца карьеры.
Срок действующего соглашения форварда «Питтсбурга» истекает 30 июня 2026 года. Он выступает за клуб на протяжении 20 сезонов.
«Наверное, останется в системе «Питтсбурга». Не думаю, что приедет в Россию. Может остаться при команде.
У него ребенок там учится, там квартира», – сказал Денис Малкин, брат Евгения Малкина.
Брат Малкина: «Евгений хочет подписать контракт с «Питтсбургом» еще на один год. Он рано начал готовиться к новому сезону»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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