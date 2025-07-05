Петерка о переходе в «Юту»: «Клуб хочет побеждать и делает много ходов – это круто. На арене отличная атмосфера и много болельщиков, я верю в команду»
Джон-Джейсон Петерка прокомментировал переход в «Юту» из «Баффало».
После обмена 23-летний нападающий подписал контракт с новым клубом на 5 лет и 7,7 млн долларов за сезон.
«В составе много молодых игроков, которые уже очень хороши. Для меня это идеальное сочетание. Расти вместе с парнями и, надеюсь, выиграть много матчей.
Я играл в Юте один раз: атмосфера была отличной: много болельщиков и они были очень близко ко льду.
«Юта» пытается привлечь больше классных игроков и делает много ходов – это круто, и показывает, что они хотят побеждать.
Я верю в команду: в то, что у них уже есть и в их проект. Вот почему я решился на переход и новый контракт», – сказал форвард «Юты» Джон-Джейсон Петерка.
Опубликовал: Максим Федер
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